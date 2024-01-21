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    Кравец: К сожалению, мы достойно отыграли только третий период

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Локомотив
    Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец дал свой комментарий по поводу матча против «Локомотива» (1:4).

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «К сожалению, мы достойно отыграли только третий период. Это было похоже на игру, которую мы хотим видеть. С такой командой как "Локомотив" нельзя всё время отбиваться, играть в обороне и за два периода сделать 12 бросков. Это заканчивается всегда плачевно. Нужно было чаще играть в чужой зоне, а для этого нужно было приложить больше усилий. Это мы сделали в третьем периоде. Досадная ошибка в конце, которая решила исход матча. Затем мы пытались что-то из себя вытащить, но не получилось. Против всех команд нужно выходить с настроем. Тем более, мы стараемся играть в атакующий хоккей. Когда ты играешь в обороне, то тратишь больше сил.

    Второй период? Ничего не сломалось. Возврат плохой. Подняли шайбу наверх, бросили, добивание — гол. И меньшинство.

    Перевод Юрчо в первое звено? Пришлось попробовать другие варианты, поскольку не было агрессии. Мне кажется, звено смотрелось лучше. И другие звенья также были лучше. Не знаю, почему боялись кого-то. Дома мы с "Локомотивом" достаточно хорошо отыграли. Да и последние игры смотрелись уверенно. Что-то пошло не так. Нужно находить в себе силы и выкладываться всю игру. Нужно делать это с первой смены, а не после 0:2.

    Хомченко? Хомченко довольно уверенно играет. Сегодня он тоже всю игру вытаскивал. Грубые ошибки защитников привели к такому счёту. Он показывает игру первого вратаря», — цитирует Кравца «Чемпионат».

    «Локомотив» сейчас лидирует в Западной конференции с 76 очками. «Авангард» идет вторым на «Востоке» с 75 баллами.

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