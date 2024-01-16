«Барыс» — «Салават Юлаев»: счет матча 3:2 Б, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛна выезде в серии буллитов проигралсо счетом 2:3.

За «Салават» в основное время шайбы забросили Михаил Науменков и Николай Кулемин. За «Барыс» — Дмитрий Гурков и Кирилл Савицкий.

Победный буллит реализовал Понтус Оберг.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» (Астана) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Гурков — 1 (Скленичка, Червены), 6:35 — 1:0. Савицкий — 10 (Ножье, Хенкель), 20:53 — 2:0. Науменков — 3 (Пименов, Алалыкин), 39:50 — 2:1. Кулемин — 9 (Дроздов, Хмелевский), 48:38 — 2:2Победный буллит: ОбергВратари: Шутов — Вязовой (60:08)Штраф: 8 — 6Броски: 31 (10+13+8+0) — 35 (9+6+12+8)

«Салават Юлаев» выиграл три матча из четырёх у «Барыса» в текущем сезоне.

«Салават Юлаев» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» идет только одиннадцатым.