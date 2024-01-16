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    • «Барыс» по буллитам одолел «Салават Юлаев»
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    «Барыс» по буллитам одолел «Салават Юлаев»

    «Барыс» — «Салават Юлаев»: счет матча 3:2 Б, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Салават Юлаев
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» на выезде в серии буллитов проиграл «Барысу» со счетом 2:3.

    «Барыс»
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    «Барыс»

    За «Салават» в основное время шайбы забросили Михаил Науменков и Николай Кулемин. За «Барыс» — Дмитрий Гурков и Кирилл Савицкий.

    Победный буллит реализовал Понтус Оберг.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Гурков — 1 (Скленичка, Червены), 6:35 — 1:0. Савицкий — 10 (Ножье, Хенкель), 20:53 — 2:0. Науменков — 3 (Пименов, Алалыкин), 39:50 — 2:1. Кулемин — 9 (Дроздов, Хмелевский), 48:38 — 2:2Победный буллит: ОбергВратари: Шутов — Вязовой (60:08)Штраф: 8 — 6Броски: 31 (10+13+8+0) — 35 (9+6+12+8)

    «Салават Юлаев» выиграл три матча из четырёх у «Барыса» в текущем сезоне.

    «Салават Юлаев» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» идет только одиннадцатым.

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