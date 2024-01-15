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    «Лада» одержала уверенную победу над «Барысом»

    «Барыс» — «Лада»: счет матча 0:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Лада
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» на своем льду уступил тольяттинской «Ладе» со счетом 0:3.

    Андрей Алтыбармакян
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    Андрей Алтыбармакян

    Шайбы в составе победителей забрасывали Никита Попугаев, Андрей Алтыбармакян, Трой Джозефс.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) — «Лада» (Тольятти) — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
    Голы: Попугаев — 7 (Сафин), 10:59 — 0:1. Алтыбармакян — 11 (Михайлов, М. Березин), 30:39 — 0:2. Джозефс — 17 (Кугрышев, Бородкин), 38:19 — 0:3Вратари: Шутов — ПодъяпольскийБроски: 25 (7+10+8) — 18 (5+6+7)Штраф: 6 — 10

    «Барыс» занимает последнее место на «Востоке» с 40 очками после 50 матчей. «Лада» поднялась на четвертую строчку с 63 очками в 53 играх.

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