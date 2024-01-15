«Барыс» — «Лада»: счет матча 0:3, обзор голов

Андрей Алтыбармакян Фото: hclada.ru
Шайбы в составе победителей забрасывали Никита Попугаев, Андрей Алтыбармакян, Трой Джозефс.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Лада» (Тольятти) — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
Голы: Попугаев — 7 (Сафин), 10:59 — 0:1. Алтыбармакян — 11 (Михайлов, М. Березин), 30:39 — 0:2. Джозефс — 17 (Кугрышев, Бородкин), 38:19 — 0:3Вратари: Шутов — ПодъяпольскийБроски: 25 (7+10+8) — 18 (5+6+7)Штраф: 6 — 10
«Барыс» занимает последнее место на «Востоке» с 40 очками после 50 матчей. «Лада» поднялась на четвертую строчку с 63 очками в 53 играх.