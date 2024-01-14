НХЛ. «Вашингтон» без Овечкина победил «Рейнджерс», «Оттава» одолела «Сан-Хосе», «Филадельфия» — «Виннипег»

«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 3:2
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Голы: Фокс — 6 (Куилль, Крайдер), 13:23 — 0:1. Манта — 12 (Макмайкл), 17:50 — 1:1. Фокс — 7, 25:15 — 1:2. Дауд — 7 (Кузнецов, Карлсон), 46:36 — 2:2. Оши — 3 (Строум, Эдмундсон), 48:29 — 3:2Вратари: Линдгрен — Куик (57:33 — 58:11, 58:16)Штраф: 10 — 10Броски: 21 (5+10+6) — 27 (8+9+10)
«Баффало» — «Ванкувер» — 0:1
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Ванкувер» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Лафферти — 10 (Задоров), 22:05 — 0:1Вратари: Луукконен (58:05) — ДемкоШтраф: 13 — 15Броски: 26 (9+8+9) — 23 (7+7+9)
«Оттава» — «Сан-Хосе» — 5:4
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Сан-Хосе» — 5:4 (2:1, 2:2, 1:1)
Голы: Жиру — 13 (Ткачак, Зуб), 4:12 — 1:0. Шабо — 1 (Тарасенко, Штюцле), 9:58 — 2:0. Дюклер — 8 (Барабанов, Ферраро), 12:35 — 2:1. Власик — 1 (Дюклер, Гранлунд), 23:53 — 2:2. Лабанк — 2 (Ферраро, Хоффман), 26:20 — 2:3. Ткачак — 18 (Батерсон, Штюцле), 27:11 — 3:3. Батерсон — 15 (Зуб, Штюцле), 32:59 — 4:3. Задина — 5 (Гертл, Ферраро), 56:56 — 4:4. Тарасенко — 10 (Зуб, Штюцле), 59:55 — 5:4Вратари: Корписало — БлэквудШтраф: 4 — 4Броски: 41 (8+22+11) — 18 (9+4+5)
«Флорида» — «Нью-Джерси» — 1:4
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Нью-Джерси» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Голы: Хольц — 10 (Немец, Лазар), 3:50 — 0:1. Братт — 16 (Маклеод), 14:45 — 0:2. Хаула — 10, 23:51 — 0:3. Райнхарт — 31 (бол., Ткачак, Монтур), 39:27 — 1:3. Марино — 2 (п.в.), 59:41 — 1:4Вратари: Бобровский (54:12 — 54:27, 57:08 — 59:41) — ДоусШтраф: 4 — 4Броски: 37 (8+13+16) — 22 (12+5+5)
«Виннипег» — «Филадельфия» — 0:2
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Филадельфия» — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Голы: Аткинсон — 9 (Фараби, Пелинг), 14:47 — 0:1. Аткинсон — 10 (бол., Фрост, Йорк), 22:52 — 0:2Вратари: Хеллибак (57:24) — ЭрссонШтраф: 4 — 6Броски: 35 (11+11+13) — 36 (15+16+5)
«Детройт» — «Лос-Анджелес» — 5:3
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Лос-Анджелес» — 5:3 (1:1, 4:0, 0:2)
Голы: Ларкин — 15 (Перрон), 2:44 — 1:0. Байфилд — 11 (бол., Копитар, Фиала), 6:58 — 1:1. Ларкин — 16 (бол., Кейн, Гостисбеер), 29:17 — 2:1. Фаббри — 13 (Спронг, Велено), 36:22 — 3:1. Кейн — 7 (Дебринкэт, Питри), 37:26 — 4:1. Копп — 7 (Фишер, Питри), 39:47 — 5:1. Дюбуа — 8 (бол., Лафферье, Дано), 43:07 — 5:2. Байфилд — 12 (бол., Копитар, Фиала), 45:38 — 5:3Вратари: Лион — Тэлбот (Риттих, 40:00, 56:27)Штраф: 6 — 6Броски: 30 (8+19+3) — 36 (9+10+17)
«Каролина» — «Питтсбург» — 3:2 ОТ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Питтсбург» — 3:2 ОТ (2:0, 0:0, 0:2, 1:0)
Голы: Пеши — 2 (Ахо, Свечников), 6:12 — 1:0. Мартинук — 4 (Чатфилд), 9:04 — 2:0. Гюнцель — 19 (Кросби, Раст), 46:45 — 2:1. Раст — 11 (Карлссон, Летанг), 59:07 — 2:2. Пеши — 3 (Терявяйнен, Джарвис), 61:41 — 3:2Вратари: Раанта — ДжерриШтраф: 10 — 8Броски: 35 (16+8+10+1) — 40 (10+16+14+0)
«Коламбус» — «Сиэтл» — 4:7
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Сиэтл» — 4:7 (2:2, 1:2, 1:3)
Голы: Проворов — 3 (Фантилли), 1:41 — 1:0. Эберле — 5 (Ларссон, Татар), 11:37 — 1:1. Проворов — 4 (Марченко, Пик), 12:10 — 2:1. Маккэн — 15 (Бьоркстранд), 15:31 — 2:2. Марченко — 14 (бол., Боквист, Годро), 24:43 — 3:2. Картье — 8 (Данн, Гурд), 29:45 — 3:3. Бьоркстранд — 12 (бол., Маккэн, Шульц), 33:42 — 3:4. Маккэн — 16 (Шварц, Дюмулин), 46:17 — 3:5. Дюмулин — 3 (Шульц, Веннберг), 48:28 — 3:6. Бемстрем — 5 (Джонсон, Пик), 52:29 — 4:6. Толванен — 11 (п.в., Гурд, Бьоркстранд), 58:55 — 4:7Вратари: Тарасов (56:33 — 58:55) — ДаккордШтраф: 9 — 11Броски: 36 (9+13+14) — 36 (14+15+7)
«Монреаль» — «Эдмонтон» — 1:2 ОТ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Эдмонтон» — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Кофилд — 12 (бол., Сузуки, Мэтисон), 1:43 — 1:0. Драйзайтль — 19 (Фогеле, Кейн), 40:38 — 1:1. Бушар — 10 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 62:01 — 1:2Вратари: Монтембо — СкиннерШтраф: 10 — 8Броски: 24 (6+9+8+1) — 41 (9+12+19+1)
«Тампа-Бэй» — «Анахайм» — 5:1
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Анахайм» — 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
Голы: Хедман — 7 (бол., Стэмкос, Кучеров), 25:09 — 1:0. Стэмкос — 17 (бол., Пойнт, Кучеров), 30:56 — 2:0. Ватрано — 21 (бол., Фаулер, Строум), 33:20 — 2:1. Стэмкос — 18 (бол., Кучеров, Раддиш), 34:47 — 3:1. де Хаан — 2, 49:06 — 4:1. Хагель — 13 (Пол, Пербикс), 58:05 — 5:1Вратари: Василевский — ДосталШтраф: 20 — 10Броски: 41 (11+14+16) — 20 (11+5+4)
«Торонто» — «Колорадо» — 3:5
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Колорадо» — 3:5 (3:0, 0:2, 0:3)
Голы: Доми — 4, 6:23 — 1:0. Райлли — 6, 10:47 — 2:0. Лильегрен — 2, 15:04 — 3:0. Друэн — 10 (бол., Колтон, Маккиннон), 25:27 — 3:1. Рантанен — 22 (Жирар), 33:13 — 3:2. Кольяно — 4 (Мэнсон, О`Коннор), 47:35 — 3:3. Маккиннон — 23 (Рантанен, Друэн), 56:35 — 3:4. Колтон — 9 (п.в., Джохансен, Кивиранта), 59:53 — 3:5Вратари: Джонс (58:20 — 59:53) — ГеоргиевШтраф: 8 — 2Броски: 29 (15+8+6) — 33 (7+13+13)
«Миннесота» — «Аризона» — 0:6
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Аризона» — 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)
Голы: Керфут — 6 (бол., Келлер, Дурзи), 5:07 — 0:1. Бьюгстад — 7 (Кессельринг), 11:47 — 0:2. Бьюгстад — 8 (бол., Крауз, Зукер), 17:21 — 0:3. Келлер — 16 (Дурзи, Макбэйн), 21:51 — 0:4. Бьюгстад — 9 (Зукер, Стэчер), 26:40 — 0:5. Келлер — 17 (Макбэйн, Шмальц), 40:38 — 0:6Вратари: Густавссон (Флери, 26:40) — ИнгрэмШтраф: 18 — 18Броски: 38 (8+16+14) — 33 (11+9+13)
«Нэшвилл» — «Айлендерс» — 3:1
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Айлендерс» — 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
Голы: Пажо — 5 (Добсон, Клаттербак), 52:00 — 0:1. Евангелиста — 8 (бол., Макдона, Томасино), 55:08 — 1:1. Каррье — 3 (Лозон, Форсберг), 59:52 — 2:1. Пярссинен — 8 (п.в., Йоси), 59:59 — 3:1Вратари: Сарос — Сорокин (59:52 — 59:59)Штраф: 4 — 6Броски: 28 (7+6+15) — 25 (9+10+6)
«Сент-Луис» — «Бостон» — 3:4 ОТ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Бостон» — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Маршан — 18 (Койл), 5:02 — 0:1. Хэйс — 10 (Капанен, Ледди), 6:07 — 1:1. Макэвой — 5 (Боквист, ван Римсдайк), 26:26 — 1:2. Нейберс — 13 (бол., Кайру, Томас), 30:57 — 2:2. Маршан — 19 (бол., Пастрняк, ван Римсдайк), 47:43 — 2:3. Сундквист — 4 (бол., Перунович, Шенн), 54:47 — 3:3. Макэвой — 6 (Пастрняк), 61:10 — 3:4Вратари: Биннингтон — СуэйменШтраф: 8 — 6Броски: 23 (7+7+9+0) — 35 (8+14+12+1)
«Чикаго» — «Даллас» — 1:3
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Даллас» — 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
Голы: Катчук — 4 (Unknown), 32:56 — 1:0. Дюшен — 14 (бол., Хинтц, Робертсон), 42:32 — 1:1. Марчмент — 14 (Дадонов, Хенли), 54:54 — 1:2. Павелски — 17 (п.в., Хинтц, Бенн), 59:37 — 1:3Вратари: Мразек (58:00 — 59:37) — Уэджвуд (Эттингер, 28:49)Штраф: 11 — 9Броски: 35 (6+19+10) — 30 (8+9+13)
«Вегас» — «Калгари» — 1:3
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Калгари» — 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
Голы: Коулмэн — 19 (бол., Баклунд, Андерссон), 11:06 — 0:1. Кадри — 14 (Зари), 13:04 — 0:2. Баклунд — 10 (Манджапане, Коулмэн), 37:09 — 0:3. Стивенсон — 7 (Стоун, Мартинес), 48:54 — 1:3Вратари: Томпсон (57:12 — 57:37, 58:24) — МаркстремШтраф: 4 — 4Броски: 32 (8+9+15) — 26 (12+7+7)