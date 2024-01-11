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    Кудашов: Хорошо сыграли и в атаке, и в обороне

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    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над ЦСКА (4:2).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Игра удалась сегодня. Хорошо сыграли и в атаке, и в обороне. Двигались, выигрывали борьбу. Меньшинство, большинство, вратарь, оборона, нападение. Такая целостная и хорошая игра получилась.

    Обращали ли внимание перед матчем, что это совсем другой ЦСКА в сравнении с предыдущими встречами с ними? Не буду скрывать — обращали и готовились. Понимали, что ЦСКА другой, хотя и тот был тоже силен. Просто не всегда всё получает у команд. Сейчас ЦСКА на ходу, да и состав боевой, все вернулись в строй, мы обращали на это внимание.

    Уил стал получать намного больше времени в меньшинстве? А они с Седриком вообще раньше не получали меньшинства. Сейчас, да, играют. Мы пытаемся перестроить некоторые моменты и нюансы. Иногда задействуются другие игроки.

    После тайм-аута Фёдорова выпустил удивительную тройку? Это была стандартная тройка О’Делла, просто там выпустили Никонова. Он с большими размерами и длинной клюшкой. Понимаете, иногда такие большие размеры помогают игроку успеть выбить шайбу, у него есть огромное преимущество. По большому счёту, оно и сработало, просто забивай в пустые ворота», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

    ЦСКА отправится в гости к «Автомобилисту» в следующем туре. «Динамо» сыграет дома с «Торпедо».

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