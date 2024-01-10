Кривокрасов: В сравнении с первым матчем мы добавили в движении

Сергей Кривокрасов Фото: globallookpress.com
«В сравнении с первым матчем мы добавили в движении, этого не было в нём. Вроде вышли на первый период заряженными, но что-то пошло не так после первого гола. Парни сбавили в темпе, движении и настрое. Не знаю почему, но бывают такие игры. Молодцы, что собрались на вторую игру и понимали её важность, смогли преодолеть соперника. Я считаю, и вратарь сыграл хорошо, и в целом, команда сегодня была целой, как говорится, без дыр. И большинство и меньшинство сработало, заслуга всей команды», — приводит слова Кривокрасова пресс-служба новосибирского клуба.
«Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ — 53 очка. «Амур» находится на девятой строчке — 50 очков.