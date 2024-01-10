Кравец: Сломанная клюшка помешала сыграть на ноль

Главный тренервысказался о матче против(2:1).

«Знали, что соперник захочет себя реабилитировать, будет стараться выиграть матч, так что основная задача была — не проиграть в единоборствах, в характере, в желании, в работе. Два периода мы это делали, забили хорошие голы, более-менее неплохо отыграли в обороне. К сожалению, в третьем периоде немножко потеряли эту нить, перестали кататься, стали играть больше от обороны. Естественно, "Адмирал" нас зажал, стал создавать моменты. Потом немножко перестроились, держали шайбу в чужой зоне, что и привело к успеху. Очень жаль, что не удалось Хомченко отыграть на ноль, сломанная клюшка помешала этому. Вратарь очень прилично отыграл, помог команде», — цитирует Кравца «Чемпионат».

«Адмирал» проиграл шестой матч кряду. Клуб идет на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 39 очков в 48 матчах.

«Авангард» (67) находится на второй строчке.