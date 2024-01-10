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    Кравец: Сломанная клюшка помешала сыграть на ноль

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    Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался о матче против «Адмирала» (2:1).

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Знали, что соперник захочет себя реабилитировать, будет стараться выиграть матч, так что основная задача была — не проиграть в единоборствах, в характере, в желании, в работе. Два периода мы это делали, забили хорошие голы, более-менее неплохо отыграли в обороне. К сожалению, в третьем периоде немножко потеряли эту нить, перестали кататься, стали играть больше от обороны. Естественно, "Адмирал" нас зажал, стал создавать моменты. Потом немножко перестроились, держали шайбу в чужой зоне, что и привело к успеху. Очень жаль, что не удалось Хомченко отыграть на ноль, сломанная клюшка помешала этому. Вратарь очень прилично отыграл, помог команде», — цитирует Кравца «Чемпионат».

    «Адмирал» проиграл шестой матч кряду. Клуб идет на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 39 очков в 48 матчах.

    «Авангард» (67) находится на второй строчке.

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