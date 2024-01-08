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    Тренер «Авангарда» о победе над «Адмиралом»: Тяжело добирались во Владивосток, ночь провели в самолете

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Авангард Адмирал КХЛ
    Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над владивостокским «Адмиралом» (2:1 ОТ) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Адмирал» и «Авангард» в девятый раз подряд не смогли определить победителя в основное время.

    «Что сказать, как обычно у нас с "Адмиралом" происходит, уже девятый раз подряд в овертайм уходим. Упорная борьба кость в кость.

    Хочу поблагодарить команду за проявленное мужество, мастерство, характер. Непросто мы сюда доехали сегодня, ночь провели в самолете, завтрак, совмещенный с обедом — тоже в самолете.

    Можно было бы на самолете и на игру приехать, если бы разрешалось, вот было бы здорово.

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    • Очень важная победа после такой дороги, ребята отлично отыграли, и, конечно, Павел Хомченко классно держал команду в игре», — сказал Кравец, слова которого приводит пресс-служба КХЛ.

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