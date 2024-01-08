Тренер «Авангарда» о победе над «Адмиралом»: Тяжело добирались во Владивосток, ночь провели в самолете

Главный тренер «Авангарда»прокомментировал победу над владивостокским(2:1 ОТ) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Адмирал» и «Авангард» в девятый раз подряд не смогли определить победителя в основное время.

«Что сказать, как обычно у нас с "Адмиралом" происходит, уже девятый раз подряд в овертайм уходим. Упорная борьба кость в кость.

Хочу поблагодарить команду за проявленное мужество, мастерство, характер. Непросто мы сюда доехали сегодня, ночь провели в самолете, завтрак, совмещенный с обедом — тоже в самолете.

Можно было бы на самолете и на игру приехать, если бы разрешалось, вот было бы здорово.

Очень важная победа после такой дороги, ребята отлично отыграли, и, конечно, Павел Хомченко классно держал команду в игре», — сказал Кравец, слова которого приводит пресс-служба КХЛ.