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    «Авангард» выиграл у «Адмирала» благодаря дублю Буше

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Адмирал
    Омский «Авангард» одержал победу над «Адмиралом» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Рид Буше
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    Рид Буше

    Игра во Владивостоке завершилась со счетом 2:1 ОТ в пользу гостей.

    Обе шайбы в ворота хозяев забросил Рид Буше. Американский форвард «Авангарда» отличился и в основное время, и в овертайме.

    У дальневосточного клуба автором единственного гола стал Кирилл Петьков.

    «Адмирал» проиграл пятый матч подряд.

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    • «Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ — 65 оков. «Адмирал» находится на последней строчке — 39 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Авангард» (Омск) — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Буше — 33 (Спунер), 13:08 — 0:1. Петьков — 2 (бол., Шэн, Чудинов), 27:42 — 1:1. Буше — 34 (Шарипзянов, Ткачев), 62:27 — 1:2Вратари: С.В. Иванов — Хомченко (60:10)Штраф: 2 — 4Броски: 33 (12+18+3+0) — 35 (12+7+13+3)
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