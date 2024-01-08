«Авангард» выиграл у «Адмирала» благодаря дублю Буше

Игра во Владивостоке завершилась со счетом 2:1 ОТ в пользу гостей.
Обе шайбы в ворота хозяев забросил Рид Буше. Американский форвард «Авангарда» отличился и в основное время, и в овертайме.
У дальневосточного клуба автором единственного гола стал Кирилл Петьков.
«Адмирал» проиграл пятый матч подряд.
«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ — 65 оков. «Адмирал» находится на последней строчке — 39 очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Авангард» (Омск) — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Буше — 33 (Спунер), 13:08 — 0:1. Петьков — 2 (бол., Шэн, Чудинов), 27:42 — 1:1. Буше — 34 (Шарипзянов, Ткачев), 62:27 — 1:2Вратари: С.В. Иванов — Хомченко (60:10)Штраф: 2 — 4Броски: 33 (12+18+3+0) — 35 (12+7+13+3)