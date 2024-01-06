Овечкин не смог принять участие в тренировке «Вашингтона»

Российский нападающийне появился на тренировке перед встречей регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз».

По информации Russian Machine Never Breaks, 38-летний россиянин получил небольшое повреждение в матче с «Каролиной». В середине третьего периода Овечкин столкнулся с Джорданом Стаалом, но сумел продолжить игру.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери отметил, что решение об участии Овечкина в матче с «Лос-Анджелесом» будет принято непосредственно перед игрой.

В текущем сезоне Овечкин провел 37 матчей, в которых отметился 8 голами и 17 результативными передачами.