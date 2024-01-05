Жамнов: Не сказал бы, что у нас есть какой-то комплекс перед ЦСКА

Главный тренерпрокомментировал поражение от(1:3).

«Игра интересная. Можно сказать, что равная была. Соперник использовал свои моменты, а мы нет. Итог — проиграли. Я бы не сказал, что у нас есть какой-то комплекс перед ЦСКА. Просто в начале игры отошли чуть-чуть от плана, потом вернулись, начали играть плотнее. Может быть, потеряли ритм в паузе.

Не хватило жёсткости? С такими командами, как ЦСКА, надо выигрывать борьбу. Никуда не деться от того, что они более габаритные. Есть нюансы по нашей игре, но по самоотдаче ребята молодцы», — цитирует Жамнова пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

После 46 матчей ЦСКА занимает шестую строчку в Западной конференции, набрав 52 очка. У «Спартака» 66 очков и второе место на Западе.