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    Сборная США переиграла Швецию и стала победителем молодежного чемпионата мира

    США U20 — Швеция U20: счет матча 6:2, обзор голов

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная США Сборная Швеции
    Сборная США завоевала золотые медали на молодежном чемпионате мира по хоккею 2024 года.

    США U20
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    США U20

    В финальном матче турнира 2024 года американцы встречались с командой Швеции, хозяевами соревнований, и победили со счетом 6:2.

    На дубль Айзека Ховара и голы Гейба Перро, Зива Буйума, Райана Леонарда и Рутгера Макгроутри шведы ответили точными бросками Отто Стенберга и Йонатана Леккеримяки.

    Молодежный чемпионат мира. Финал
    США U20 — Швеция U20 — 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)
    Голы: Перро — 3 (Смит, Макгроэрти), 16:56 — 1:0. Стенберг — 5 (М. Хевелид, Э. Петтерссон), 22:13 — 1:1. Ховард — 6 (Фортескью), 29:24 — 2:1. Ховард — 7 (Бриндли), 34:19 — 3:1. Леккеримяки — 7 (бол., Сандин Пелликка, Эстлунд), 39:55 — 3:2. Байэм — 3 (Смит, Перро), 41:19 — 4:2. Леонард — 3 (Перро), 56:12 — 5:2. Макгроэрти — 5 (п.в., Знуггеруд), 56:50 — 6:2Вратари: Огастин — Х. ХевелидШтраф: 4 — 4Броски: 26 (10+7+9) — 29 (7+9+10)

    Для США это шестое золото МЧМ и перворе с 2021 года. Швеция в 12-й раз в своей истории стала серебряным призером молодежного чемпионата мира.

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