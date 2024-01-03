СКА — «Витязь»: счет матча 6:1, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛдома обыгралсо счетом 6:1.

В составе клуба из Санкт-Петербурга Виталий Глотов оформил хет-трик. Еще по шайбе забросили Сергей Толчинский, Никита Камалов и Захар Бардаков. У гостей гол в активе Ивана Воробьева.

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» (Московская область) — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) Голы: Глотов — 13 (Хайруллин, Зыков), 4:36 — 1:0. Толчинский — 10 (Сергеев, Камалов), 10:02 — 2:0. Камалов — 2 (Гальченюк, Толчинский), 22:33 — 3:0. Глотов — 14 (бол., Грицюк, Никишин), 34:00 — 4:0. Воробьев — 7 (Аркалов), 42:30 — 4:1. Бардаков — 5 (Земченок, Грицюк), 44:48 — 5:1. Глотов — 15 (бол., Никишин, Хайруллин), 49:29 — 6:1Вратари: Мойсевич — ШикинШтраф: 0 — 12Броски: 43 (14+9+20) — 18 (6+4+8)

СКА набрал 63 очка и поднялся на третье место в Западной конференции. «Витязь» с 36 пунктами идет девятым на «Западе».