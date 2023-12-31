Сборная Финляндии по буллитам одолела Швецию в матче МЧМ-2024

Сборная Финляндии Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Каспер Халттунен, Ленни Хямеэнахо, Томми Мяннисте и Яни Нюман, на счету которого также победный бросок в послематчевой серии.
За шведов шайбы забросили Исак Борн, Йонатан Леккеримяки, Тео Линдштейн и Филип Бюстедт.
МЧМ-2024. Группа A
Швеция U20 — Финляндия U20 — 4:5 Б (0:2, 4:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Мяннисте — 2 (Каскимяки, Кескинен), 12:25 — 0:1. Хямеэнахо — 1 (Науккаринен), 18:21 — 0:2. Борн — 1 (Эстлунд, Вилландер), 23:24 — 1:2. Леккеримяки — 3 (Эстлунд, Сандин Пелликка), 26:38 — 2:2. Халттунен — 3 (бол., Кескинен, Кулонумми), 27:15 — 2:3. Линдстейн — 1 (Эдстрем, Стенберг), 28:59 — 3:3. Бюстедт — 3 (бол., М. Хевелид, Унгер Серум), 34:53 — 4:3. Нюман — 1 (Халттунен, Хямеэнахо), 58:28 — 4:4Победный буллит: НюманВратари: Телин — ВалиБроски: 33 (4+16+9+4) — 28 (9+3+15+1)Штраф: 6 — 8
Швеция заняла первое место в группе А (10 очков), Финляндия — третье (5 очков).