ОконченНаполи — МонцаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хвича Кварацхелия«Наполи» — «Монца». Онлайн
  • 22:25
    • «Наполи» и «Монца» поделили очки
  • 21:18
    • Матч за Суперкубок Турции «Галатасарай» — «Фенербахче» в Саудовской Аравии отменили
  • 21:12
    • В «Локомотиве» отреагировали на слухи о переходе Дзюбы в «Шанхай Шэньхуа»
  • 20:44
    • Тен Хаг: Когда наши сильнейшие игроки вернутся, мы можем победить любую команду
  • 18:39
    • «Ростов» покупает Роналдо
    Все новости спорта

    Малкин: Федоров — лучший российский игрок всех времен, мой кумир

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Питтсбург Пингвинз
    Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин дал свой комментарий относительного того, что стал вторым снайпером среди россиян в НХЛ.

    Евгений Малкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Малкин

    «Приближаюсь к 500? Это действительно важно для меня. Я знаю, что это просто цифры, но хочу сказать, что я всё ещё могу забивать. Для меня это очень важно. 500 — это хорошее число.

    Фёдоров — действительно хороший хоккеист, очень умный. Хорошо выглядел, в белых кроссовках Nike. Всем нравился. Он отличный игрок. За ним было интересно наблюдать. Мы знаем "Детройт" 90-х, они были лучшей командой. Они доминировали русской пятёркой. Хочу сказать, что, на мой взгляд, он лучший российский игрок всех времён, мой кумир», — приводит слова Малкина журналистка Мишель Кречиоло.

    В нынешнем сезоне форвард провел 33 матча за «Питтсбург», забросил 13 шайб и сделал 16 голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» вновь победит?
  • «Дженоа» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Нас ждут футбольные шахматы
  • «Ювентус» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Манчестер Юнайтед» справится с «Ноттингем Форест»?!
  • «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 29 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Милан — Сассуоло
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.46
  • Прогноз на матч Иока — Перес
  • Бокс
  • Послезавтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие