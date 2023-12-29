Малкин: Федоров — лучший российский игрок всех времен, мой кумир

Нападающийдал свой комментарий относительного того, что стал вторым снайпером среди россиян в НХЛ.

«Приближаюсь к 500? Это действительно важно для меня. Я знаю, что это просто цифры, но хочу сказать, что я всё ещё могу забивать. Для меня это очень важно. 500 — это хорошее число.

Фёдоров — действительно хороший хоккеист, очень умный. Хорошо выглядел, в белых кроссовках Nike. Всем нравился. Он отличный игрок. За ним было интересно наблюдать. Мы знаем "Детройт" 90-х, они были лучшей командой. Они доминировали русской пятёркой. Хочу сказать, что, на мой взгляд, он лучший российский игрок всех времён, мой кумир», — приводит слова Малкина журналистка Мишель Кречиоло.

В нынешнем сезоне форвард провел 33 матча за «Питтсбург», забросил 13 шайб и сделал 16 голевых передач.