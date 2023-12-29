Чехия U20 — США U20: счет матча 3:4 Б, обзор голов

В матче молодежного чемпионата мира сборная США одержала победу над Чехией в серии буллитов — 4:3.

На голы Исаака Ховарда, Уилла Смита и Райана Чесли чехи ответили точными бросками Якуба Штанцля, Адама Бареша и Робина Сапоушека.

Победный буллит забросил Исаак Ховард.

Молодежный чемпионат мира. Группа B Чехия U20 — США U20 — 3:4 Б (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Ховард — 3 (Назар, Полькамп), 1:12 — 0:1. Штанцль — 1 (Римон), 15:40 — 1:1. Бареш — 1 (Прчик), 26:23 — 2:1. Смит — 2 (Леонард, Перро), 28:04 — 2:2. Сапоушек — 1 (Сале, Меловски), 31:47 — 3:2. Чесли — 1 (Хатсон), 34:11 — 3:3Победный буллит: ХовардВратари: Грабал — ФаулерШтраф: 6 — 4Броски: 23 (5+12+5+1) — 33 (15+9+5+4)

Сборная США занимает второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала восемь очков за три матча. Чехия находится на третьей строчке, заработав четыре очка.