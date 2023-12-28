«Северсталь» — «Куньлунь»: счет матча 3:1, обзор голов

«Северсталь» Фото: globallookpress.com
На голы Владимира Грудинина, Александра Скоренова и Михаила Ильина гости ответили заброшенной шайбой Люка Локхарта.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)
Голы: Локхарт — 10 (Дж. Смит, Йип), 15:02 — 0:1. Грудинин — 1 (Аймурзин), 40:39 — 1:1. Скоренов — 16 (Ильин, Тихонов), 44:05 — 2:1. Ильин — 7 (п.в.), 58:44 — 3:1Вратари: Шугаев — Дж. Смит (58:32 — 58:44)Штраф: 6 — 2Броски: 33 (11+11+11) — 30 (8+13+9)
После 43 матчей «Северсталь» занимает седьмую строчку в Западной конференции, набрав 45 очков. «Куньлунь» — девятый (35 очков).