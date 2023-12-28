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    Кравец: Когда ты не выполняешь то, что от тебя требует тренер, то всегда получаешь полную катушку

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    Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итог матча против «Барыса» (5:1).

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Надо использовать свои моменты, реализовывать большинство. Тогда не будет ни 0:4, ни 1:5. Когда ты не выполняешь то, что от тебя требует тренер, да ещё и без настроя играешь, то всегда получаешь полную катушку. Конечно, очень неприятные ощущения, когда проигрываешь 0:5 по ходу матча. Понимаешь, что команда играет плохо, но сам на лёд выйти не можешь, пытаешься достать из хоккеистов. Но если ты уже на разминке катаешься так, словно уже выиграл игру, то…Сложно кого-то перестроить. Хотя об этом было сказано в раздевалке», — цитирует Кравца «Чемпионат».

    «Барыс» продолжает идти последним на «Востоке» с 35 очками. «Авангард» занимает второе место с 59 очками.

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