Леонтьев о поражении «Нефтехимика»: Мы не сломлены, у нас есть характер

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(1:4).

«Равная игра — у соперника и у нас было примерное равное количество голевых ситуаций. Но точности в завершении нам не хватило, плюс пропущенные голы — следствие индивидуальных ошибок. Боевая игра, которая понравилась, кроме счёта.

Мы не сломлены, уверен, что у нас есть характер, готовимся к следующему матчу. Функциональное состояние у команды, я считаю, нормальное. В третьем периоде не то, чтобы подсели, была ошибка защитника, до этого мы в штангу попали на первой минуте.

Сняли вратаря, пропустили в пустые ворота — попытались организовать штурм, но пропустили», — цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.

После поражения от «Амура» «волки» занимают 10-е место в таблице Востока с 39-ю очками в активе. 27-го декабря «Нефтехимик» вновь встретится с «тиграми». Начало матча — в 12:00 мск.