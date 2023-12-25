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    Леонтьев о поражении «Нефтехимика»: Мы не сломлены, у нас есть характер

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Амур
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:4).

    Олег Леонтьев
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    Олег Леонтьев

    «Равная игра — у соперника и у нас было примерное равное количество голевых ситуаций. Но точности в завершении нам не хватило, плюс пропущенные голы — следствие индивидуальных ошибок. Боевая игра, которая понравилась, кроме счёта.

    Мы не сломлены, уверен, что у нас есть характер, готовимся к следующему матчу. Функциональное состояние у команды, я считаю, нормальное. В третьем периоде не то, чтобы подсели, была ошибка защитника, до этого мы в штангу попали на первой минуте.

    Сняли вратаря, пропустили в пустые ворота — попытались организовать штурм, но пропустили», — цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.

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