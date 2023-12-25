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    • Источник: «Вашингтон» может попытаться обменять Кузнецова
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    Источник: «Вашингтон» может попытаться обменять Кузнецова

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Инсайдер Пьер ЛеБрюн «Вашингтон» может досрочно расстаться с нападающим Евгением Кузнецовым.

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    «Кузнецов может быть кандидатом на выдвижение на драфте, поскольку потолок зарплат будет повышен, а в межсезонье у команд будет больше гибкости в отношении лимита.

    Однако это не отменяет того факта, что контракт у него большой (7,8 млн долларов в следующем сезоне), но я верю, что у Кузнецова будет шанс уйти в другую команду в предстоящее межсезонье», — приводит слова ЛеБрюна RMNB.

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