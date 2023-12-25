Источник: «Вашингтон» может попытаться обменять Кузнецова

Инсайдер Пьер ЛеБрюнможет досрочно расстаться с нападающим

«Кузнецов может быть кандидатом на выдвижение на драфте, поскольку потолок зарплат будет повышен, а в межсезонье у команд будет больше гибкости в отношении лимита.

Однако это не отменяет того факта, что контракт у него большой (7,8 млн долларов в следующем сезоне), но я верю, что у Кузнецова будет шанс уйти в другую команду в предстоящее межсезонье», — приводит слова ЛеБрюна RMNB.

В текущем сезоне Кузнецов провел в регулярном чемпионате НХЛ 27 матчей, в которых набрал 11 (5+11) очков. Россиянин ни разу не отметился результативными действиями в шести предыдущих матчах.