ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ига Свентек — самая высокооплачиваемая спортсменка годаТеннисистки разорвали рейтинг Forbes, Алькарас и Джокович проведут еще один матч, а Медведев и Рублев выиграли турнир в Абу-Даби
  • 22:07
    • «Салават Юлаев» в овертайме вырвал победу у ЦСКА
  • 21:57
    • СКА добыл победу в матче с «Динамо»
  • 20:27
    • «Зенит» предложил 12 миллионов евро за хавбека сборной Колумбии
  • 20:09
    • «Зенит» и «Црвена Звезда» сыграют товарищеский матч в Сербии
  • 16:54
    • ЦСКА обыграл «Минск» в матче Единой лиги ВТБ
    Все новости спорта

    Гусев: Почему контракт с «Динамо» только на один год? Нужно ведь, чтобы и я команде понравился

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо
    Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев рассказал о том, почему подписал с командой контракт только на один год.

    Никита Гусев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никита Гусев

    «Когда переходил в новый клуб, был уверен в себе. Но нужно ведь, чтобы и я команде понравился, чтобы всем было комфортно. Поэтому вот такое решение и принял — пока на один год. В мире всё быстро меняется, посмотрим, что будет после сезона», — приводит слова Гусева пресс-служба московского «Динамо» на официальном сайте клуба.

    В текущем сезоне Гусев провёл 43 матча за «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился 52 (15+37) результативными действиями.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» продолжит падение
  • «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Ливерпуль» пропустит на поле «Бернли», но выиграет?
  • «Бернли» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
  • «Сороки» добьются успеха в домашней встрече
  • «Ньюкасл» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 26 декабря
  • Завтра в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Бернли — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Ипсвич — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Финляндия — Канада
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сибирь — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лада — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие