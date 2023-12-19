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    Минское «Динамо» справилось с «Витязем»

    «Динамо» Минск — «Витязь»: счет матча 4:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Витязь
    В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» дома победило «Витязь» со счетом 4:1.

    «Динамо» Минск
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    «Динамо» Минск

    На голы Андрея Стася, Егора Борикова, Александра Волкова и Коди Керрана гости ответили точным броском престижа Скотта Уилсона.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Витязь» (Московская область) — 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
    Голы: Стась — 7 (бол., Меркли, Горбунов), 32:14 — 1:0. Уилсон — 14 (бол., Рой, Барак), 36:32 — 1:1. Бориков — 4 (Дерябин), 44:52 — 2:1. Волков — 7 (Энас), 45:13 — 3:1. Керран — 6 (п.в., Меркли, Горбунов), 59:39 — 4:1Вратари: Колосов — Дорожко (58:36 — 58:40, 59:13 — 59:39)Штраф: 15 — 27Броски: 43 (17+13+13) — 25 (10+8+7)

    «Динамо» набрало 40 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Витязя» 31 очко и 11-е место таблицы «Запада».

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