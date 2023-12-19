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    «Трактор» вырвал победу у «Автомобилиста»

    «Автомобилист» — «Трактор»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» из Екатеринбурга уступил на своей площадке челябинскому «Трактору» со счетом 2:3, ведя к 58-й минуте — 2:1.

    Виталий Кравцов
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    Виталий Кравцов

    В начале второго периода счет открыл опытный нападающий хозяев Сергей Широков, забросивший шайбу в большинстве.

    «Трактор» смог восстановить статус-кво на 37-й минуте усилиями Виталия Кравцова, использовавшего численное преимущество.

    Вторую шайбу «Автомобилиста» забросил американец Ник Эберт, использовавший на 52-й минуте в меньшинстве.

    А на 59-й минуте Максим Шабанов сравнял счет и перевел игру в овертайм, где точным броском отличился опытный Антон Бурдасов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Широков — 4 (бол., Волк, Да Коста), 22:53 — 1:0. Кравцов — 10 (бол., Яруллин, Дер-Аргучинцев), 36:49 — 1:1. Эберт — 3 (бол., Да Коста), 51:11 — 2:1. Шабанов — 16 (мен.), 58:06 — 2:2. Бурдасов — 10 (бол., Шабанов, Дер-Аргучинцев), 62:21 — 2:3Вратари: Аликин — ФукалеБроски: 29 (12+8+9+0) — 40 (12+14+12+2)Штраф: 10 — 6

    В следующем матче «Автомобилист» сыграет дома с «Ак Барсом». «Трактор» отправится в гости к московскому «Динамо».

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