«Автомобилист» — «Трактор»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

Виталий Кравцов Фото: globallookpress.com
В начале второго периода счет открыл опытный нападающий хозяев Сергей Широков, забросивший шайбу в большинстве.
«Трактор» смог восстановить статус-кво на 37-й минуте усилиями Виталия Кравцова, использовавшего численное преимущество.
Вторую шайбу «Автомобилиста» забросил американец Ник Эберт, использовавший на 52-й минуте в меньшинстве.
А на 59-й минуте Максим Шабанов сравнял счет и перевел игру в овертайм, где точным броском отличился опытный Антон Бурдасов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Широков — 4 (бол., Волк, Да Коста), 22:53 — 1:0. Кравцов — 10 (бол., Яруллин, Дер-Аргучинцев), 36:49 — 1:1. Эберт — 3 (бол., Да Коста), 51:11 — 2:1. Шабанов — 16 (мен.), 58:06 — 2:2. Бурдасов — 10 (бол., Шабанов, Дер-Аргучинцев), 62:21 — 2:3Вратари: Аликин — ФукалеБроски: 29 (12+8+9+0) — 40 (12+14+12+2)Штраф: 10 — 6
В следующем матче «Автомобилист» сыграет дома с «Ак Барсом». «Трактор» отправится в гости к московскому «Динамо».