Жамнов рассказал о физической форме новичка «Спартака» Мальцева

Алексей Жамнов Фото: globallookpress.com
«Михаил Мальцев находится в хорошем состоянии и форме, он же играл в Северной Америке. Конечно, присутствуют факторы акклиматизации и часовых поясов, но время ещё есть.
Всё нормально, Михаил готовится к матчам регулярного чемпионата», — сказал Жамнов Чемпионату.
Напомним, что в нынешнем сезоне Мальцев выступал за фарм-клуб «Лос-Анджелеса» «Онтарио Рейн», где провел 21 матч и набрал 14 (4+10) очков при показателе полезности «+2».
«Спартак» занимает 1-е место в таблице Запада с 56-ю очками после 41-го сыгранного матча.