Жамнов рассказал о физической форме новичка «Спартака» Мальцева

Главный тренеррассказал о подготовке нападающего командык матча регулярного чемпионата КХЛ.

«Михаил Мальцев находится в хорошем состоянии и форме, он же играл в Северной Америке. Конечно, присутствуют факторы акклиматизации и часовых поясов, но время ещё есть.

Всё нормально, Михаил готовится к матчам регулярного чемпионата», — сказал Жамнов Чемпионату.

Напомним, что в нынешнем сезоне Мальцев выступал за фарм-клуб «Лос-Анджелеса» «Онтарио Рейн», где провел 21 матч и набрал 14 (4+10) очков при показателе полезности «+2».

«Спартак» занимает 1-е место в таблице Запада с 56-ю очками после 41-го сыгранного матча.