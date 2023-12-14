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    Жамнов рассказал о физической форме новичка «Спартака» Мальцева

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    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о подготовке нападающего команды Михаила Мальцева к матча регулярного чемпионата КХЛ.

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «Михаил Мальцев находится в хорошем состоянии и форме, он же играл в Северной Америке. Конечно, присутствуют факторы акклиматизации и часовых поясов, но время ещё есть.

    Всё нормально, Михаил готовится к матчам регулярного чемпионата», — сказал Жамнов Чемпионату.

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    • Напомним, что в нынешнем сезоне Мальцев выступал за фарм-клуб «Лос-Анджелеса» «Онтарио Рейн», где провел 21 матч и набрал 14 (4+10) очков при показателе полезности «+2».

    «Спартак» занимает 1-е место в таблице Запада с 56-ю очками после 41-го сыгранного матча.

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