Сушинский о Кузнецове: Пол-очка за игру — тоже нормально

Бывший игрок сборной Россииподелился мнением о слабом сезоне нападающего «Вашингтона»

Кузнецов набрал 11 (5+6) очков в 22 матчах текущего чемпионата НХЛ.

«Я сейчас не слежу за Кузей, не знаю, в чем причина.

Стоит ли переходить в другой клуб? Главное, чтоб свое очко было в порядке (смеется). Как я могу за него решить, что для него лучше? Что для него лучше, то он и выбирает. Готов ли "Вашингтон" с ним расстаться — тоже вопрос. Если всех все устраивает, то зачем что-то менять? Пол-очка за игру — это тоже нормально.

У него контракт на 8 миллионов долларов? Точно надо добавить. Инфляция сейчас огромная в мире! Даже несмотря на то, что сейчас набирает пол-очка за матч? Когда-то же набирал и по два очка за матч! Он же контракт на 8 миллионов долларов подписал не сейчас, а тогда, когда набирал по два очка. Когда-то он набирал по 2 очка за матч — и ему платили 2 миллиона. А сейчас в обратную сторону (смеется). Так устроен спорт.

По-любому же бывают провалы. Ты не можешь угадать. Подписал человека на 10 лет — и он сидит по два очка за матч набирает. Конечно, менеджерам хотелось бы так, но такого не бывает. Бывают спады, бывают взлеты, травмы, перемены партнеров. За 10 лет может случиться что угодно», — приводит слова Сушинского «Чемпионат».