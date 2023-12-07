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    • «Сибирь» победила «Барыс», прервав 4-матчевую серию поражений
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    «Сибирь» победила «Барыс», прервав 4-матчевую серию поражений

    «Сибирь» — «Барыс»: счет матча 5:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Барыс
    «Сибирь» на своем льду взяла верх над «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:1.

    ХК «Сибирь»
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    ХК «Сибирь»

    У победителей отличились Энди Андреофф, Артем Михеев, Николай Прохоркин, Владимир Бутузов и Тэйрор Бэк.

    В составе «Барыса» шайбу забросил Энтони Камара.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Барыс» (Астана) — 5:1 (4:0, 1:1, 0:0)
    Голы: Бек — 8 (бол., Аланов), 3:15 — 1:0. Бутузов — 10 (Михалев, Жуков), 15:38 — 2:0. Прохоркин — 8, 17:05 — 3:0. Михеев — 7 (Хамидуллин, Аланов), 18:16 — 4:0. Андреофф — 13 (бол., Бутузов, Бек), 28:04 — 5:0. Камара — 5 (Скленичка), 32:01 — 5:1Вратари: Костин — Шутов (Паскуале, 20:00, Шутов, 40:00)Штраф: 6 — 4Броски: 32 (15+13+4) — 37 (10+18+9)

    «Сибирь» (43 очка) идет 8-й в таблице Восточной конференции КХЛ.

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    «Барыс» (31) замыкает таблицу «Востока» после 40 встреч.

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