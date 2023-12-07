«Сибирь» — «Барыс»: счет матча 5:1, обзор голов

ХК «Сибирь» Фото: globallookpress.com
У победителей отличились Энди Андреофф, Артем Михеев, Николай Прохоркин, Владимир Бутузов и Тэйрор Бэк.
В составе «Барыса» шайбу забросил Энтони Камара.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Барыс» (Астана) — 5:1 (4:0, 1:1, 0:0)
Голы: Бек — 8 (бол., Аланов), 3:15 — 1:0. Бутузов — 10 (Михалев, Жуков), 15:38 — 2:0. Прохоркин — 8, 17:05 — 3:0. Михеев — 7 (Хамидуллин, Аланов), 18:16 — 4:0. Андреофф — 13 (бол., Бутузов, Бек), 28:04 — 5:0. Камара — 5 (Скленичка), 32:01 — 5:1Вратари: Костин — Шутов (Паскуале, 20:00, Шутов, 40:00)Штраф: 6 — 4Броски: 32 (15+13+4) — 37 (10+18+9)
«Сибирь» (43 очка) идет 8-й в таблице Восточной конференции КХЛ.
«Барыс» (31) замыкает таблицу «Востока» после 40 встреч.