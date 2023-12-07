ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри МагуайрТравмы, трансферы и отсутствие голов: Почему «МЮ» так плох в этом сезоне
  • 11:11
    • Кучеров стал третьей звездой дня в НХЛ
  • 10:00
    • «Ростов» может подписать бразильца Роналдо
  • 09:38
    • Гвардиола сообщил, в каком случае завершит тренерскую карьеру в 2024 году
  • 09:31
    • «Даллас» разгромил «Юту» благодаря трипл-даблу Дончича, «Клипперс» выиграли у «Денвера»
  • 08:36
    • Защитник «Ливерпуля» получил серьезную травму колена
    Все новости спорта

    Кучеров стал третьей звездой дня в НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Флорида Пантерз Эдмонтон Ойлерз
    НХЛ назвала трех звезд очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

    Никита Кучеров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никита Кучеров

    Третьей звездой стал нападающий «Тампы» Никита Кучеров, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Питтсбургом» (3:1).

    Кучеров отметился как минимум одной результативной передачей в 11 матче подряд и обновил клубный рекорд «Тампы» по этому показателю.

  • Кучеров признан второй звездой недели в НХЛ
  • Читайте по теме

    • Второй звездой назвали форварда «Флориды» Эвана Родригеса, который забил два гола и сделал две результативные передачи в игре против «Далласа» (5:4).

    Первой звездой дня признан нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман, оформивший хет-трик в матче с «Каролиной» (6:1).

    Напомним, Кучеров с 44 (17+27) очками в 26 матчах возглавляет список бомбардиров текущей регулярки.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вернется ли «Тоттенхэм» к победам?
  • «Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Сдержит ли «Эвертон» «Ньюкасла»?
  • «Эвертон» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Обнулив 11-матчевую серию, СКА вернется к победам?
  • «Трактор» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.25
  • Экспресс дня 7 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Трактор — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Локомотив — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ювентус — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Хетафе — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Монпелье — Ланс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Карле — Херцог
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие