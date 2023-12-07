Кучеров стал третьей звездой дня в НХЛ

Никита Кучеров Фото: globallookpress.com
Третьей звездой стал нападающий «Тампы» Никита Кучеров, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Питтсбургом» (3:1).
Кучеров отметился как минимум одной результативной передачей в 11 матче подряд и обновил клубный рекорд «Тампы» по этому показателю.
Второй звездой назвали форварда «Флориды» Эвана Родригеса, который забил два гола и сделал две результативные передачи в игре против «Далласа» (5:4).
Первой звездой дня признан нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман, оформивший хет-трик в матче с «Каролиной» (6:1).
Напомним, Кучеров с 44 (17+27) очками в 26 матчах возглавляет список бомбардиров текущей регулярки.