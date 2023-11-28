Кучеров признан второй звездой недели в НХЛ

Никита Кучеров Фото: globallookpress.com
Российский хоккеист провел три матча, в которых набрал 8 (2+6) очков.
Кучеров возглавляет список бомбардиров «регулярки», в его активе 15 заброшенных шайб и 21 результативная передача в 21 матче.
Первой звездой недели стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Канадец набрал 12 (3+9) очков в четырех играх.
Тройку лучших замкнул вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос, одержавший три победы в трех матчах. Финн пропускал в среднем 2,35 шайбы и отражал 92,1% бросков.