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    Кучеров признан второй звездой недели в НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нэшвилл Предаторз Тампа-Бэй Лайтнинг Эдмонтон Ойлерз
    Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров признан второй звездой прошедшей игровой недели в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает пресс-служба турнира.

    Никита Кучеров
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    Никита Кучеров

    Российский хоккеист провел три матча, в которых набрал 8 (2+6) очков.

    Кучеров возглавляет список бомбардиров «регулярки», в его активе 15 заброшенных шайб и 21 результативная передача в 21 матче.

  • Кучеров повторил рекорд «Тампы» по очкам за матч
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    • Первой звездой недели стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Канадец набрал 12 (3+9) очков в четырех играх.

    Тройку лучших замкнул вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос, одержавший три победы в трех матчах. Финн пропускал в среднем 2,35 шайбы и отражал 92,1% бросков.

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