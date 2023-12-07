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    НХЛ. «Эдмонтон» разгромил «Каролину», «Тампа» выиграла у «Питтсбурга»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 7 декабря

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    Никита Кучеров
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    Никита Кучеров
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

    «Тампа-Бэй» — «Питтсбург» — 3:1

    Вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан второй звездой матча. Россиянин отразил 24 из 25 бросков.

    Второй звездой встречи стал Никита Кучеров. Форвард «Тампы» отметился голом и результативной передачей.

    Кучеров продолжает возглавлять список бомбардиров текущего чемпионата. В активе россиянина 44 (17+27) очка в 26 играх.

    «Питтсбург» проиграл четыре из пяти последних матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Питтсбург» — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
    Голы: Чирелли — 6 (бол., Хедман, Кучеров), 5:56 — 1:0. Кучеров — 17 (бол., Хедман, Стэмкос), 28:31 — 2:0. Жанно — 6 (Эйссимонт), 37:04 — 3:0. Гюнцель — 10 (Кросби), 59:07 — 3:1Вратари: Василевский — Джерри (59:08)Штраф: 8 — 8Броски: 27 (11+9+7) — 25 (4+10+11)

    «Тампа-Бэй» — «Питтсбург» — 3:1

    «Флорида» — «Даллас» — 5:4

    Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отбил 29 бросков из 33. Россиянин одержал третью победу подряд и 12-ю в текущем сезоне.

    В составе «Далласа» заброшенной шайбой отметился Евгений Дадонов, прервавший серию из семи матчей без голов.

    «Даллас» проиграл три из четырех последних матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Даллас» — 5:4 (2:1, 1:0, 2:3)
    Голы: Родригес — 5 (Миккола, Райнхарт), 4:39 — 1:0. Факса — 2 (Стил, Харли), 13:42 — 1:1. Райнхарт — 17 (Барков, Родригес), 18:14 — 2:1. Верхэге — 12 (Беннетт, Миккола), 20:24 — 3:1. Марчмент — 8 (бол., Дюшен, Хейсканен), 40:39 — 3:2. Дадонов — 5 (Хаканпяя, Джонстон), 44:15 — 3:3. Барков — 8 (Райнхарт, Родригес), 44:52 — 4:3. Родригес — 6 (бол., Экман-Ларссон, Экблад), 48:00 — 5:3. Харли — 6 (бол., Марчмент, Дюшен), 52:26 — 5:4Вратари: Бобровский — Эттингер (58:13)Штраф: 10 — 4Броски: 31 (11+11+9) — 33 (11+13+9)

    «Флорида» — «Даллас» — 5:4

    «Сент-Луис» — «Вегас» — 3:6

    Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев сделал две результативные передачи. Россиянин набрал 5 (1+4) в четырех последних матчах.

    «Вегас» выиграл три из четырех последних матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» — «Вегас» — 3:6 (3:1, 0:4, 0:1)
    Голы: Уайтклауд — 1 (Руа, Колесар), 8:03 — 0:1. Нейберс — 10 (Томас), 9:20 — 1:1. Хэйс — 6 (Крюг, Кайру), 10:33 — 2:1. Кайру — 5 (Шенн, Фолк), 17:11 — 3:1. Айкел — 12 (Барбашев, Стоун), 29:42 — 3:2. Маршессо — 12 (бол., Карлссон, Айкел), 31:51 — 3:3. Колесар — 2 (Макнэбб, Корчак), 32:18 — 3:4. Амадио — 5 (бол., Стивенсон, Барбашев), 39:42 — 3:5. Карлссон — 12 (п.в., Хэг), 59:48 — 3:6Вратари: Биннингтон (55:59 — 58:26, 58:36 — 59:48) — ТомпсонШтраф: 16 — 6Броски: 29 (11+10+8) — 49 (13+16+20)

    «Сент-Луис» — «Вегас» — 3:6

    «Эдмонтон» — «Каролина» — 6:1

    Вратарь «Каролины» Петр Кочетков в начале первого периода отразил лишь три броска из шести, после чего был заменен. Финн Антти Раанта отбил 25 бросков из 28.

    Голкипер «Эдмонтона» Стюарт Скиннер отразил 38 бросков из 39.

    «Эдмонтон» продлил победную серию до пяти матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Каролина» — 6:1 (4:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Маклеод — 2 (Фогеле, Янмарк), 0:28 — 1:0. Экхольм — 4 (Макдэвид, Бушар), 0:41 — 2:0. Хаймэн — 14 (Янмарк, Бушар), 5:46 — 3:0. Хаймэн — 15 (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 14:03 — 4:0. Фогеле — 4 (Янмарк), 22:49 — 5:0. Стаал — 3 (Слэвин), 47:05 — 5:1. Хаймэн — 16 (Макдэвид), 49:35 — 6:1Вратари: Скиннер — Кочетков (Раанта, 5:46)Штраф: 4 — 2Броски: 34 (11+10+13) — 39 (16+9+14)

    «Эдмонтон» — «Каролина» — 6:1
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