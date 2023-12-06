ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Байер» Вирц, Бонифасе и другие звезды «Байера», делающие команду Хаби Алонсо претендентом на титул Бундеслиги
  • 22:41
    • «Манчестер Юнайтед» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 15-го тура АПЛ
  • 22:21
    • «Астон Вилла» и «Манчестер Сити» опубликовали стартовые составы на матч АПЛ
  • 21:16
    • 12 российских теннисисток попали в заявку Australian Open
  • 21:05
    • Семь россиян включены в заявку мужского Australian Open
    Все новости спорта

    Зибанеджад об игре Панарина: Он на другом уровне от того, что делал раньше

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс
    Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад высоко оценил уровень игру своего партнера по команде Артемия Панарина.

    Артемий Панарин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артемий Панарин

    «Является ли его игра лучшей, что я видел в "Рейнджерс"? И да, и нет. Он продолжает — не знаю как, учитывая его уровень и тип хоккеиста — удивлять нас своей игрой. Вспомните его серию из 15 матчей с очками с начала сезона.

    Я думаю, дело в том, как он творит на площадке, как он играет, как он работает. Он на другом уровне от того, что делал раньше. Арти по-прежнему остаётся Арти», — приводит слова Зибанеджада New York Post.

  • НХЛ. «Оттава» выиграла у «Рейнджерс», «Миннесота» разгромила «Калгари»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 декабря
  • Сегодня

    • В нынешнем сезоне Панарин провел 23 матча за «Нью-Йорк Рейнджерс», забил 15 голов и сделал 20 голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Голепад в Манчестере закончится победой хозяев?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • «Манчестер Сити» не потеряет очки с «Астон Виллой»?
  • «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Испанский клуб добьется успеха в перенесенном матче Лиги Европы
  • «Вильярреал» — «Маккаби Хайфа». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.20
  • Экспресс дня 6 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.85
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.18
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.72
  • Прогноз на матч Вильярреал — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.48
  • Прогноз на матч Ванкувер — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Коччаретто — Наэф
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Миту — Андреева
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие