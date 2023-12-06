Зибанеджад об игре Панарина: Он на другом уровне от того, что делал раньше

Нападающийвысоко оценил уровень игру своего партнера по команде

«Является ли его игра лучшей, что я видел в "Рейнджерс"? И да, и нет. Он продолжает — не знаю как, учитывая его уровень и тип хоккеиста — удивлять нас своей игрой. Вспомните его серию из 15 матчей с очками с начала сезона.

Я думаю, дело в том, как он творит на площадке, как он играет, как он работает. Он на другом уровне от того, что делал раньше. Арти по-прежнему остаётся Арти», — приводит слова Зибанеджада New York Post.

В нынешнем сезоне Панарин провел 23 матча за «Нью-Йорк Рейнджерс», забил 15 голов и сделал 20 голевых передач.