Жамнов о поражении «Спартака»: Ничего страшного не произошло — это просто урок для всех нас

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(2:3 Б).

«Во втором периоде из-за удалений потеряли энергию, но ребята — молодцы, выстояли. Игра длится шестьдесят минут, в конце третьего периода сказали игрокам, как нужно сыграть правильно, но совершили ошибку.

Ничего страшного не произошло — это просто урок для всех нас, как нужно играть в этой ситуации. В том эпизоде мы неправильно распорядились шайбой. Нужно было сыграть с холодной головой, а у нас началась какая-то суета, непонятная паника.

Локтионов и Рукавишников пропускали игру из-за повреждений? Да, у нас пошли микротравмы. Рукавишников пропускал матч по причине ротации, после небольшого повреждения вернулся Вишневский, а Локтионов получил микротравму.

Причины текущего спада "Спартака" — это "физика" или травмы? Я бы не сказал, что "физика". Понятно, что сезон тяжелый для всех. Мы — не исключение.

Есть и перелеты, есть свои нюансы, микротравмы у нас пошли: выпадают ключевые игроки на своих позициях. Все в совокупности. Конечно, хочется выигрывать всегда, но не всегда это получается», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

После поражения от «Салавата Юлаева» «Спартак» занимает 2-е место в таблице Запада с 52 очками в активе. В следующем матче «красно-белые» сыграют с московским «Динамо» 5-го декабря.