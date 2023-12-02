«Салават Юлаев» — «Спартак»: счет матча 3:2 (бул), обзор голов

Подошел к концу матч между уфимскими московским. Победу в нем одержали хозяева, оказавшиеся точнее в серии буллитов — 3:2

На 12-й минуте счет открыл нападающий «красно-белых» Александр Беляев.

В конце второго периода восстановил статус-кво американский форвард Александер Хмелевской.

На 58-й минуте Ансель Галимов снова вывел «Спартак» вперед.

Но за 30 секунд до конца матча Иван Дроздов реализовал меньшинство и перевел игру в овертайм, а затем она перетекла в серию буллитов, где точнее оказались хозяева.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0) Голы Беляев — 4 (Рубцов), 11:28 — 0:1. Хмелевский — 18 (Дроздов), 36:28 — 1:1. Галимов — 8 (Филин), 57:35 — 1:2. Дроздов — 12 (мен., Хмелевский, Хафизуллин), 59:29 — 2:2Победный буллит ХмелевскийВратари: Самонов (59:09 — 59:29) — КареевБроски: 42 (13+16+10+3) — 30 (15+3+12+0)Штраф: 8 — 10

В следующем туре «Салават» сыграет с «Витязем» в гостях, а «Спартаку» предстоит московское дерби с «Динамо».