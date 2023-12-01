«Сочи» — «Локомотив»: счет матча 0:2, обзор голов

Ярославскийпобедил на выездев матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0.

На 9-й минуте счет открыл Степан Никулин с передачи с Ярослава Лихачева.

Спустя семь минут преимущество удвоил Максим Шалунов, использовавший большинство. С ним в комбинации приняли участие Максим Березкин и Иван Чехович.

Эта шайба так и осталась последней в матче. Оставшиеся два периода прошли без голов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сочи» — «Локомотив» (Ярославль) — 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) Голы: Никулин — 2 (бол., Лихачев), 8:50 — 0:1. Шалунов — 12 (бол., Березкин, Чехович), 15:09 — 0:2Вратари: Бердин (58:23) — МурашовБроски: 29 (11+15+3) — 37 (17+5+15)Штраф: 8 — 14

«Локомотив» идет на третьей строчке на «Западе» с 49 очками. «Сочи» (30) — девятый.