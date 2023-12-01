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    Кравец: Такая игра, какую мы показывали в первых двух периодах, нас не устраивает

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Нефтехимик
    Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (4:3 Б).

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Оценка игры — это победа. Это самое главное, конечно. Результат есть, но сама игра…Такая игра, какую мы показывали в первых двух периодах, нас не устраивает. Неожиданно много удалений было, что нехарактерно для нас, не хватало слаженности, не хватало командных действий. А вот в третьем периоде после некоторых перестановок добавили и в дисциплине, и в скоростях, и шайба держалась и быстро ходила. Ситуацию исправили, это не так легко отыграться с 1:3. Так что здесь молодцы, что достали соперника и по буллитам победили. Будем разбираться, анализировать, смотреть видео, потому что если мы хотим добиться хорошего результата, таких периодов не должно быть в нашем исполнении. В этот раз вернулись, в следующий раз можно не вернуться. Лучше начинать с преимуществом, играя дома при своих зрителях.

    Не думаю, что была недооценка. С этой командой у нас все игры тяжёлые. "Нефтехимик" постоянно упирается, шайба в шайбу идём. Это не недооценка, это излишняя уверенность, что на таких скоростях на мастерстве мы сможем одолеть этого соперника. Конечно, когда ребята из других звеньев приносят пользу, это всегда плюс. Мы переставили немножко сочетания, и это дало результат. Кроме того, рад, что Илья Проскуряков отыграл очень уверенно, во многих моментах оставил команду в игре», — цитирует Кравца «Чемпионат».

    В таблице Восточной конференции «Авангард» располагается на втором месте, набрав 51 очко в 36 матчах. «Нефтехимик», проигравший четвертую игру подряд, занимает 10-е место, имея в активе 36 очков в 37 играх.

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