«Авангард» — «Нефтехимик»: счет матча 4:3 Б, обзор голов

«Авангард» Фото: globallookpress.com
У хозяев ассистентский дубль смог оформить Игорь Гераськин. За нижнекамцев забивали Григорий Селезнев, Евгений Кашников и Данила Попов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 Б (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Селезнев — 1 (Брюквин, Жукенов), 13:16 — 0:1. Кашников — 1 (Н. Якупов), 19:13 — 0:2. Буше — 27 (бол., Ткачев, Шарипзянов), 34:18 — 1:2. Попов — 3, 39:47 — 1:3. Мартынов — 7 (бол., Гераськин, Чистяков), 44:04 — 2:3. Бойков — 2 (Чмыхов, Гераськин), 45:28 — 3:3Победный буллит: БушеВратари: Проскуряков (60:10 — 62:41, 63:01 — 63:30, 63:50 — 64:18, 64:38 — 65:00) — Тихомиров (Долганов, 45:28)Штраф: 8 — 12Броски: 27 (3+12+6+6) — 33 (15+10+8+0)
В таблице Восточной конференции «Авангард» располагается на втором месте, набрав 51 очко в 36 матчах. «Нефтехимик», проигравший четвертую игру подряд, занимает 10-е место, имея в активе 36 очков в 37 играх.