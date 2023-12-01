ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андре ОнанаКатастрофа в воротах. Онана не решил вратарскую проблему «МЮ», а усугубил ее
  • 19:27
    • «Динамо» обыграло «Трактор» и вышло в лидеры Западной конференции
  • 19:18
    • Иммобиле признали игроком недели в Лиге чемпионов
  • 18:29
    • Андреева пробилась в полуфинал турнира в Андорре
  • 17:23
    • Официально: Надаль выступит на турнире в Брисбене
  • 16:58
    • Официально: Тюкавин подписал новый контракт с «Динамо»
    Все новости спорта

    «Авангард» по буллитам одолел «Нефтехимик»

    «Авангард» — «Нефтехимик»: счет матча 4:3 Б, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Нефтехимик
    В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» по буллитам одержал победу над «Нефтехимиком» со счетом 4:3.

    «Авангард»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Авангард»

    У хозяев ассистентский дубль смог оформить Игорь Гераськин. За нижнекамцев забивали Григорий Селезнев, Евгений Кашников и Данила Попов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 Б (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Селезнев — 1 (Брюквин, Жукенов), 13:16 — 0:1. Кашников — 1 (Н. Якупов), 19:13 — 0:2. Буше — 27 (бол., Ткачев, Шарипзянов), 34:18 — 1:2. Попов — 3, 39:47 — 1:3. Мартынов — 7 (бол., Гераськин, Чистяков), 44:04 — 2:3. Бойков — 2 (Чмыхов, Гераськин), 45:28 — 3:3Победный буллит: БушеВратари: Проскуряков (60:10 — 62:41, 63:01 — 63:30, 63:50 — 64:18, 64:38 — 65:00) — Тихомиров (Долганов, 45:28)Штраф: 8 — 12Броски: 27 (3+12+6+6) — 33 (15+10+8+0)

    В таблице Восточной конференции «Авангард» располагается на втором месте, набрав 51 очко в 36 матчах. «Нефтехимик», проигравший четвертую игру подряд, занимает 10-е место, имея в активе 36 очков в 37 играх.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ювентус» на выезде переиграть «Монцу»?
  • «Монца» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Ставка на победителя дерби Гамбурга
  • «Санкт-Паули» — «Гамбург». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • «Реал» и «Гранада» забьют друг другу?!
  • «Реал» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.93
  • Экспресс дня 1 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Монца — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реал — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Милан — Фрозиноне
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч Бавария — Унион Берлин
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Даллас — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие