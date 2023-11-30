«Куньлунь» — «Спартак»: счет матча 5:3, обзор голов

Завершился матч регулярного чемпионата КХЛ междуи московским

К 45-й минуте китайский клуб вел со счетом 4:0, но затем немного расслабился и позволил сопернику забить три безответные шайбы. На большее «Спартаку» не хватило сил и времени.

«Куньлунь» же поставил точку в матче на 59-й минуте, забив пятую шайбу.

Голы в составе хозяев забивали Райан Меркли, Девин Броссо, Люк Локхарт (дубль), Шуай Фу.

У «Спартака» отличились Павел Порядин, Даниэль Усманов, Максим Цыплаков.

У «Спартака» осталось 51 очко, он делит лидерство на «Западе» с «Динамо». Китайский клуб вышел на девятое место с 31 очком.