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    «Куньлунь» чуть не упустил победу в матче со «Спартаком»

    «Куньлунь» — «Спартак»: счет матча 5:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Спартак
    Завершился матч регулярного чемпионата КХЛ между «Куньлунем» и московским «Спартаком».

    Автор дубля Люк Локхарт
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    Автор дубля Люк Локхарт

    К 45-й минуте китайский клуб вел со счетом 4:0, но затем немного расслабился и позволил сопернику забить три безответные шайбы. На большее «Спартаку» не хватило сил и времени.

    «Куньлунь» же поставил точку в матче на 59-й минуте, забив пятую шайбу.

    Голы в составе хозяев забивали Райан Меркли, Девин Броссо, Люк Локхарт (дубль), Шуай Фу.

    У «Спартака» отличились Павел Порядин, Даниэль Усманов, Максим Цыплаков.

    У «Спартака» осталось 51 очко, он делит лидерство на «Западе» с «Динамо». Китайский клуб вышел на девятое место с 31 очком.

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