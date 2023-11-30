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    Федоров: Какая-никакая, но победа

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    Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу над минским «Динамо» (5:3).

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Какая-никакая, но победа. Ребят с победой. Отдались как могли. Не без ошибок. Сложная эмоциональная игра для нас, ненужные удаления, тем не менее нашли ключи к чужим воротам. Вовремя забили, выстояли в меньшинстве. Важная игра была для нас, соперник очень быстрый и резкий, и тот счёт в Минске ничего не говорил, потому что игра была упорной, пока мы не забили второй и третий голы. В общем, одолели серьёзного соперника, готовимся дальше.

    Наверное, всё-таки надо учитывать наш состав. Мне понравилось, что проявили характер и сыграли на несколько моментов лучше, чем соперник. Как я уже сказал, не всё получалось сегодня. Может быть, присутствовало волнение, но рад за всех ребят и особенно за тех, кто недавно к ним присоединился.

    Говорилось, что Мамин выбыл из строя едва ли не на месяц, а он сыграл? Про слухи не знал, но мы отталкивались день ото дня. Ничего не форсировали. Это очень сложно форсировать в той ситуации, в которой оказался Максим после игры с "Динамо" в Минске, поэтому всё было в штатном режиме.

    Поедут ли отсутствующие сейчас игроки (Григоренко, Нестеров, Окулов, Абрамов) на выезд? Честно, даже не знаю, что ответить. Нет никакой информации по ребятам. Не смогу это прокомментировать», — цитирует Федорова «Чемпионат».

    ЦСКА набрал 42 очка после 36 матчей и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» Минск с 34 баллами в 35 играх располагается на 8-й строчке Запада.

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