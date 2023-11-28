Главный тренер «Коламбуса» высказался о ситуации с Воронковым

Главный тренерпрокомментировал игру нападающего командыв прошедшем матче регулярного чемпионата НХЛ с(5:2).

«У нас были некоторые беспокойства, и было большим облегчением узнать, что он точно остаётся. Я сам уехал из дома в 16 лет, так что понимаю, каково это. А это был Монреаль, не так уж и далеко, тот же континент. Для него это большие перемены.

Другая лига, новые партнёры, новая культура. Ему надо учить язык. Скорость игры здесь совсем другая. Да вообще всё другое, та же еда. Нужно время, чтобы к этому привыкнуть. Мы очень рады, что он остаётся.

Его гол — это гол большого игрока. Он пошёл в угол площадки в борьбу с большим защитником, выиграл её и атаковал ворота. Это гол плей-офф», — сказал Венсан пресс-службе «Коламбуса».

Ранее сообщалось о том, что Воронков скучает по России и хочет вернуться в «Ак Барс».

В нынешнем сезоне форвард провел 17 матчей и набрал 10 (4+6) очков при показателе полезности «+2».