Агент: Семья уговорила Воронкова остаться в «Коламбусе»

Джей Пи Бэрри, агент нападающего, подтвердил, что россиянин решил остаться в

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Дмитрий Воронков Фото: nhl.com

Ранее стало известно, что 23-летний хоккеист тоскует по дому и раздумывает над возвращением в Россию.

«Воронков совершил разворот на 180 градусов. Он принял решение остаться в минувшие выходные после разговора с игроками и персоналом "Блю Джекетс" и после призыва остаться — даже от его семьи и друзей», — приводит слова Бэрри журналист Аарон Порцлайн.

Воронков провел в текущем регулярном чемпионате НХЛ 17 матчей, в которых забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.

Ранее Воронков выступал в КХЛ за казанский «Ак Барс».