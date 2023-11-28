Агент: Семья уговорила Воронкова остаться в «Коламбусе»

Дмитрий Воронков Фото: nhl.com
Ранее стало известно, что 23-летний хоккеист тоскует по дому и раздумывает над возвращением в Россию.
«Воронков совершил разворот на 180 градусов. Он принял решение остаться в минувшие выходные после разговора с игроками и персоналом "Блю Джекетс" и после призыва остаться — даже от его семьи и друзей», — приводит слова Бэрри журналист Аарон Порцлайн.
Воронков провел в текущем регулярном чемпионате НХЛ 17 матчей, в которых забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.
Ранее Воронков выступал в КХЛ за казанский «Ак Барс».