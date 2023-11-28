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    Агент: Семья уговорила Воронкова остаться в «Коламбусе»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Коламбус Блю Джекетс НХЛ
    Джей Пи Бэрри, агент нападающего Дмитрия Воронкова, подтвердил, что россиянин решил остаться в «Коламбусе».

    Дмитрий Воронков
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    Дмитрий Воронков

    Ранее стало известно, что 23-летний хоккеист тоскует по дому и раздумывает над возвращением в Россию.

    «Воронков совершил разворот на 180 градусов. Он принял решение остаться в минувшие выходные после разговора с игроками и персоналом "Блю Джекетс" и после призыва остаться — даже от его семьи и друзей», — приводит слова Бэрри журналист Аарон Порцлайн.

  • Воронков сообщил о решении остаться в «Коламбусе»
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    • Воронков провел в текущем регулярном чемпионате НХЛ 17 матчей, в которых забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.

    Ранее Воронков выступал в КХЛ за казанский «Ак Барс».

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