Воронков сообщил о решении остаться в «Коламбусе»

Нападающий «Коламбуса»после победы над(5:2) заявил, что не покинет команду до конца текущего сезона.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Дмитрий Воронков Фото: nhl.com

Ранее стало известно, что 23-летний Воронков тоскует по дому и раздумывает над возвращением в Россию.

«Конечно, большая разница (с Россией), другой менталитет, все другое, буду привыкать, ребята меня поддерживают.

Да, я остаюсь. Сейчас буду искать квартиру. Испытываю положительные эмоции, когда приходишь в раздевалку, на игру. Это очень классно», — приводит слова российского хоккеиста пресс-служба «Блю Джекетс».

Воронков провел в текущем регулярном чемпионате НХЛ 17 матчей, в которых забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.

Ранее Воронков выступал в КХЛ за казанский «Ак Барс».