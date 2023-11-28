Воронков сообщил о решении остаться в «Коламбусе»

Дмитрий Воронков Фото: nhl.com
Ранее стало известно, что 23-летний Воронков тоскует по дому и раздумывает над возвращением в Россию.
«Конечно, большая разница (с Россией), другой менталитет, все другое, буду привыкать, ребята меня поддерживают.
Да, я остаюсь. Сейчас буду искать квартиру. Испытываю положительные эмоции, когда приходишь в раздевалку, на игру. Это очень классно», — приводит слова российского хоккеиста пресс-служба «Блю Джекетс».
Воронков провел в текущем регулярном чемпионате НХЛ 17 матчей, в которых забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.
Ранее Воронков выступал в КХЛ за казанский «Ак Барс».