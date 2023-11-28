Козырев: Нашли все-таки мы ключи к Худобину

Главный тренерпрокомментировал победу над(2:1).

«При нашем подавляющем преимуществе был минимальный счёт. Огромная заслуга вратаря соперников — Антона Худобина, который держал в игре. Нашли всё-таки мы ключи к нему. Но с поездки мы везём четыре очка из шести возможных. Думаю, это хороший результат.

"Сибирь" два дня играла без паузы? Мы как всегда играли, стараемся первым номером. Сегодня также. Готовились как обычно.

Какого играть против Худобина? Мы разбирали вратаря, говорили, на чём акцентировать внимание. Тяжело такому вратарю забить. С Антоном Красоткиным мы уже проводили матчи на предсезонном турнире, тоже с минимальным счётом победили. Там здорово сыграл Антон. Мы знаем, как играют вратари "Сибири".

Звено Пилипенко выделялось? Он не перегорает. Ребята является лидерами, ведут за собой команду, играют. У нас все звенья играют хорошо», — цитирует Козырева «Чемпионат».

«Северсталь» после 36 матчей занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ. «Сибирь» после 37 игр идет восьмой на «Востоке».