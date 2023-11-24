ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Девин Хэйни и Василий Ломаченко5 самых скандальных боксерских боев в 2023 году
  • 15:30
    • Крикунов будет консультантом команды «Россия 25» на Кубке Первого канала
  • 15:02
    • Нападающий «Барыса» Барбер перешел в «Ак Барс»
  • 14:49
    • «Адмирал» продлил серию поражений «Сочи»
  • 14:39
    • Головин попал на обложку L'Équipe перед матчем «Монако» с «ПСЖ»
  • 14:14
    • «Амур» разгромил «Северсталь»
    Все новости спорта

    «Амур» разгромил «Северсталь»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Северсталь
    «Амур» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Амур» продлил серию поражений «Северстали»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Амур» продлил серию поражений «Северстали»

    Игра в Хабаровске завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев льда.

    В составе «Амура» отличились Владислав Барулин, Станислав Бочаров, Сергей Лапин, Вячеслав Грецкий, Кэмерон Ли и Евгений Грачев.

    У гостей автором дубля стал Кирилл Пилипенко.

    «Северсталь» проиграла семь из восьми последних матчей в КХЛ.

  • «Металлург» Мг — лидер Востока, «Спартак» отдаляется от московского «Динамо», девять побед «Авангарда»
  • КХЛ 2023/24: обзор 11-й игровой недели
  • 20/11/2023

    • «Амур» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции — 34 очка. «Северсталь» находится на восьмой строчке в Западной конференции — 33 очка.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» — «Северсталь» — 6:2 (3:1, 1:0, 2:1)
    Голы: Барулин — 3 (Щемеров, Бочаров), 6:52 — 1:0. Пилипенко — 18 (Аймурзин), 10:46 — 1:1. Бочаров — 7 (Барулин, Коршков), 14:19 — 2:1. Лапин — 2 (Грецкий, Гиздатуллин), 19:41 — 3:1. Грецкий — 4 (Гиздатуллин, Дрозг), 38:30 — 4:1. Ли — 2 (бол., Шевченко, Дрозг), 47:28 — 5:1. Пилипенко — 19 (Ильин), 53:09 — 5:2. Грачев — 6, 55:05 — 6:2Вратари: Лозебников — ШостакШтраф: 8 — 4Броски: 36 (14+10+12) — 25 (10+10+5)
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» и «Монако» забьют друг другу?
  • «ПСЖ» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Бавария» разгромить «Кельн»?
  • «Кельн» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Командам не удастся выявить сильнейшего
  • «Ньюкасл» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 3.47
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.28
  • Экспресс дня 24 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кельн — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.47
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Балтика — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Атлетико — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брентфорд — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие