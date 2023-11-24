«Амур» разгромил «Северсталь»

«Амур» продлил серию поражений «Северстали» Фото: hcamur.ru
Игра в Хабаровске завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев льда.
В составе «Амура» отличились Владислав Барулин, Станислав Бочаров, Сергей Лапин, Вячеслав Грецкий, Кэмерон Ли и Евгений Грачев.
У гостей автором дубля стал Кирилл Пилипенко.
«Северсталь» проиграла семь из восьми последних матчей в КХЛ.
«Амур» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции — 34 очка. «Северсталь» находится на восьмой строчке в Западной конференции — 33 очка.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» — «Северсталь» — 6:2 (3:1, 1:0, 2:1)
Голы: Барулин — 3 (Щемеров, Бочаров), 6:52 — 1:0. Пилипенко — 18 (Аймурзин), 10:46 — 1:1. Бочаров — 7 (Барулин, Коршков), 14:19 — 2:1. Лапин — 2 (Грецкий, Гиздатуллин), 19:41 — 3:1. Грецкий — 4 (Гиздатуллин, Дрозг), 38:30 — 4:1. Ли — 2 (бол., Шевченко, Дрозг), 47:28 — 5:1. Пилипенко — 19 (Ильин), 53:09 — 5:2. Грачев — 6, 55:05 — 6:2Вратари: Лозебников — ШостакШтраф: 8 — 4Броски: 36 (14+10+12) — 25 (10+10+5)