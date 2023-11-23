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    «Локомотив» одержал волевую победу над «Ладой» в матче КХЛ

    «Локомотив» — «Лада»: счет матча 2:1 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Лада
    «Локомотив» в овертайме обыграл тольяттинскую «Ладу» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    В основное время матча команды обменялись командами. В составе «Лады» единственный гол записал на свой счет Дмитрий Кугрышев, а у «Локомотива» шайбу забросил Даниил Бут, реализовав большинство своей команды.

    «Локомотив» и «Лада» довели дело овертайма, где сильнее оказались «железнодорожники». Победный гол на счету Дмитрия Симашева.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Локомотив» — «Лада» 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Кугрышев — 10 (Михайлов, Сафин), 25:12 — 0:1. Бут — 6 (Никулин, Рафиков), 33:10 — 1:1. Симашев — 2, 61:26 — 2:1Вратари: Исаев — ТрушковБроски: 50 (16+15+15+4) — 22 (11+6+5+0)Штраф: 6 — 8

    После этого матча «Локомотив» занимает 3-е место в таблице Запада с 44 очками в активе. «Лада» также располагается на 3-й позиции Востока (45 баллов).

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