Яшкин о предстоящих матчах «Ак Барса»: Надеюсь, мы стабилизируем свои результаты

Нападающийрассказал о целях команды в предстоящих матчах регулярного чемпионата КХЛ с московским

«Нам следует наладить свою игру. Ближайшие три выездных матча — это хороший шанс найти себя. Пару последних игр провели то хорошо, то плохо, надеюсь, мы стабилизируем свои результаты.

Что нужно сделать для повторения результата прошлой игры с "Динамо"? Реализовывать свои моменты, хорошо сыграть в обороне.

Изменилось ли "Динамо" по сравнению с тем периодом, когда я выступал здесь? Да, поменялся главный тренер. Это хорошо укомплектованная команда, в составе есть отличные мастера и в линии обороны, и в линии атаки», — приводит слова Яшкина пресс-служба «Ак Барса».

После 32-х сыгранных матчей казанская команда занимает 4-е место в таблице Востока с 40 очками в активе.

В нынешнем сезоне Яшкин провел 32 матча за «Ак Барс», забил 17 голов и сделал 6 голевых передач при показателе полезности «-1».