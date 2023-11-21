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    Яшкин о предстоящих матчах «Ак Барса»: Надеюсь, мы стабилизируем свои результаты

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    Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин рассказал о целях команды в предстоящих матчах регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо», «Куньлунем» и «Витязем».

    Дмитрий Яшкин
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    Дмитрий Яшкин

    «Нам следует наладить свою игру. Ближайшие три выездных матча — это хороший шанс найти себя. Пару последних игр провели то хорошо, то плохо, надеюсь, мы стабилизируем свои результаты.

    Что нужно сделать для повторения результата прошлой игры с "Динамо"? Реализовывать свои моменты, хорошо сыграть в обороне.

    Изменилось ли "Динамо" по сравнению с тем периодом, когда я выступал здесь? Да, поменялся главный тренер. Это хорошо укомплектованная команда, в составе есть отличные мастера и в линии обороны, и в линии атаки», — приводит слова Яшкина пресс-служба «Ак Барса».

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    • После 32-х сыгранных матчей казанская команда занимает 4-е место в таблице Востока с 40 очками в активе.

    В нынешнем сезоне Яшкин провел 32 матча за «Ак Барс», забил 17 голов и сделал 6 голевых передач при показателе полезности «-1».

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