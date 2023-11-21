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    Ларионов остался недоволен игрой «Торпедо», несмотря на победу в матче с «Барысом»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Барыс
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался об игре своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (4:2).

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Начну с того, что соперника — с хорошей игрой. Насколько она хорошая, я не знаю… Заставили поволноваться. Наших ребят — с победой. Впервые, наверное, скажу, что два очка — результат есть, но игра, конечно, разочаровала, особенно третий период.

    Немножко наши стандарты были опущены, что расстраивает. Можем найти одно объяснение: после крутого и сложного матча против "Динамо" было наложение, команда не смогла стабильно сыграть все три периода.

    Что случилось во втором перерыве? Когда ты выигрываешь 4:1 и идёшь на перерыв — вроде как комфортный счёт, вопросов нет. Здесь на первый план выходит не то, что игровая дисциплина — она должна присутствовать постоянно…

    Отношение к игре. Отношение к профессии, и здесь немножко нас, скажем так, разочаровали в этих элементах, когда ты должен отыграть правильно. Причём мы сказали в перерыве, что при счёте 4:1 включается терпение, дисциплина игровая, где каждый игрок отрабатывает в оборону и помогает партнёру, и этого мы не увидели, к сожалению.

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    • Сегодня был какой-то фарс, а не большинство? Ну, да, здесь тоже есть вопросы, мы должны всё-таки рассмотреть их более детально, потому что 5 на 3 мы ещё не забивали.

    Это ключевые моменты в играх, когда ты в принципе ставишь точку, игру переводишь в спокойное русло и доводишь матч до победы. Это, наверное, наш резерв, который мы должны каким-то образом подтянуть, исправить и стать лучше», — приводит слова Ларионова пресс-служба «Торпедо».

    После победы над «Барысом» нижегородцы занимают 3-е место в таблице Запада с 42 очками в активе. В следующем матче «Торпедо» сыграет с московским «Динамо» 23-го ноября.

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