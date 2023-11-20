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    «Торпедо» переиграло «Барыс»

    «Торпедо» — «Барыс»: счет матча 4:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Барыс
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома победило «Барыс» со счетом 4:2.

    «Торпедо»
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    «Торпедо»

    За хозяева забивали Сергей Гончарук, Василий Атанасов, Максим Летунов, Владислав Фирстов, за гостей — Аркадий Шестаков и Рудольф Червены.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Барыс» (Астана) — 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)
    Голы: Гончарук — 3 (Коваленко, Кручинин), 1:48 — 1:0. Шестаков — 4 (Нургалиев, Муратов), 3:25 — 1:1. Атанасов — 15 (Воронин), 29:44 — 2:1. Летунов — 16 (Кручинин, Коваленко), 37:55 — 3:1. Фирстов — 10 (Сизов, Конюшков), 39:59 — 4:1. Червены — 3 (Старченко), 51:23 — 4:2Вратари: Гуска — Шутов (58:20)Штраф: 10 — 16Броски: 41 (16+11+14) — 23 (11+6+6)

    «Торпедо» занимает третью строчку в Западной конференции. «Барыс» — 11-й в Восточной конференции.

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