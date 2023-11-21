Квартальнов: Надо больше забивать, но, к сожалению, не получается

Главный тренерподвел итог матча против(1:3).

«Уже какую игру забиваем по одному голу. Очень мало, надо больше забивать, но, к сожалению, не получается. Я думаю, что сегодня сыграл быстрый гол и наш слабый второй период. В третьем периоде зашевелились, но соперник был уже готов, играл по счёту и довёл матч до победы.

С чем связаны скачки в нашей игре? Знаете, слова для команды мы найдём, внутри уже скачки. После бездарного большинства, где у нас есть большие проблемы и только один розыгрыш что-то там "плевал" в конце второго периода, мы получаем удаление и игра переворачивается. Оно такое, нужно постоянно играть, держать борьбу, а мы и стыковую борьбу уступили, дали немножко шанс команде соперника. Если бы мы забили в большинстве, была бы совершенно другая игра. Здесь вот так, не доработали, к сожалению. Согласен, играем волнами», — цитирует Квартального пресс-служба КХЛ.

«Лада» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. У минчан восьмая позиция «Запада».