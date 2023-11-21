«Динамо» — «Ак Барс»: счет матча 4:1, обзор голов

На дубль Эрика О'Дэлла и точные броски Джордани Уила и Павла Кудрявцева гости ответили голом престижа Артема Лукоянова.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» — 4:1 (0:0, 4:1, 0:0)
Голы: Лукоянов — 5 (Дыняк), 23:28 — 0:1. Уил — 13 (Гусев, Кудашов), 24:49 — 1:1. Кудрявцев — 7, 25:27 — 2:1. О`Делл — 13 (бол., Пакетт, Уил), 30:59 — 3:1. О`Делл — 14 (Рашевский, Кудрявцев), 35:31 — 4:1Вратари: Коновалов — БиляловШтраф: 6 — 8Броски: 35 (12+15+8) — 22 (3+7+12)
«Динамо» занимает второе место в Западной конференции КХЛ после 33 матчей. «Ак Барс»идет четвертым на «Востоке».