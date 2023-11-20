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    НХЛ. «Питтсбург» победил «Вегас», «Анахайм» уступил «Сент-Луису»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 ноября

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    Евгений Малкин

    «Филадельфия» — «Коламбус» 5:2

    В составе «Флайерз» три (1+2) очка набрал Райан Полинг. У «Блю Джэкетс» Иван Проворов отметился результативной передачей.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Коламбус» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
    Голы: Фараби — 7 (Пелинг, Йорк), 5:11 — 1:0. Тексье — 4 (Керали, Оливье), 15:02 — 1:1. Бринк — 4 (бол., Уокер, Фараби), 21:11 — 2:1. Пелинг — 2 (мен., Хэтэуэй, Уокер), 26:41 — 3:1. Дженнер — 8 (Проворов), 37:57 — 3:2. Конекны — 11 (Бельпедио), 52:40 — 4:2. Йорк — 2 (п.в., Пелинг), 57:34 — 5:2Вратари: Эрссон — Мартин (56:53 — 57:34)Штраф: 17-15Броски: 26 (11+11+4) — 22 (9+7+6)

    «Филадельфия» — «Коламбус» 5:2

    «Питтсбург» — «Вегас» 3:0

    В составе победителей по шайбе забросили Райан Грейвз, Ноэль Аччари и Евгений Малкин. Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев не отметился результативными действиями.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Вегас» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Грэйвс — 1 (Зогорна, О`Коннор), 2:13 — 1:0. Аччиари — 1 (Нието), 31:39 — 2:0. Малкин — 9 (п.в., Гюнцель, Летанг), 58:42 — 3:0Вратари: Неделькович — Хилл (58:36 — 58:42)Штраф: 6-4Броски: 33 (13+10+10) — 38 (11+12+15)

    «Пингвинз» с 18 очками занимают десятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Вегас» с 28 баллами на счету лидирует на Западе.

    «Питтсбург» — «Вегас» 3:0

    «Чикаго» — «Баффало» 2:3

    «Баффало» прервал серию из поражений, «Чикаго» проиграл четвертый матч кряду.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Баффало» — 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
    Голы: Далин — 4 (Бенсон, Петерка), 4:53 — 0:1. Рэддиш — 3 (Курашев, Фолиньо), 23:28 — 1:1. Скиннер — 8 (бол., Далин, Петерка), 30:55 — 1:2. Курашев — 4 (Бедард, Райхель), 37:28 — 2:2. Э. Джонсон — 2 (Миттельштадт, Далин), 50:36 — 2:3Вратари: Мразек (57:47) — ЛуукконенШтраф: 6-6Броски: 26 (8+12+6) — 20 (8+6+6)

    «Чикаго» — «Баффало» 2:3

    «Анахайм» — «Сент-Луис» 1:3

    В составе победителей отличились Джейк Нейборс, Павел Бучневич и Алексей Торопченко. Нападающий Никита Александров очков не набрал.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Сент-Луис» — 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
    Голы: Нейберс — 4 (Сундквист), 9:25 — 0:1. Бучневич — 6 (бол., Кайру, Перунович), 16:34 — 0:2. Торопченко — 3 (Фолк, Хэйс), 25:39 — 0:3. Мактавиш — 8 (Киллорн, Джонс), 28:47 — 1:3Вратари: Гибсон (57:22 — 59:49) — ХоферШтраф: 12-4Броски: 31 (13+10+8) — 31 (13+13+5)

    «Анахайм» — «Сент-Луис» 1:3
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