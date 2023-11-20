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    В Словакии подтвердили предстоящий переход экс-игрока «Бостона» в «Ак Барс»

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    Бывший защитник «Бостона» Митчелл Миллер покинул «Липтовски-Микулаш», сообщает пресс-служба словацкого клуба.

    Митчелл Миллер
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    Митчелл Миллер

    Ранее сообщалось, что 21-летний хоккеист продолжит карьеру в «Ак Барсе».

    «Митч Миллер получил предложение от казанского "Ак Барса". Он решил воспользоваться этим шансом. Мы удовлетворили его просьбу покинуть наш клуб, чтобы он играл в одной из лучших хоккейных лиг мира. Удачи, Митч, и спасибо», — говорится в заявлении «Липтовски-Микулаш».

    Миллер набрал 29 (6+23) очков в 19 матчах за «Липтовски Микулаш».

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