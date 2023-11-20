В Словакии подтвердили предстоящий переход экс-игрока «Бостона» в «Ак Барс»

Бывший защитник «Бостона»покинул, сообщает пресс-служба словацкого клуба.

Ранее сообщалось, что 21-летний хоккеист продолжит карьеру в «Ак Барсе».

«Митч Миллер получил предложение от казанского "Ак Барса". Он решил воспользоваться этим шансом. Мы удовлетворили его просьбу покинуть наш клуб, чтобы он играл в одной из лучших хоккейных лиг мира. Удачи, Митч, и спасибо», — говорится в заявлении «Липтовски-Микулаш».

Миллер набрал 29 (6+23) очков в 19 матчах за «Липтовски Микулаш».

Минувшим летом «Бостон» расторг контракт с Миллером после того, как стало известно про его издевательства и жестокое обращение над своим одноклассником-инвалидом Айзаей Мейером-Кротерсом.